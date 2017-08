Em entrevista exclusiva para a Atrê, Luan Santana revela que já precisou recusar parceria musical. Saiba mais

Luan Santana revela que já recusou parceria Foto: Divulgação

Essa semana o Luan Santana comemorou 10 anos de carreira. Será que existe alguma coisa sobre ele que você ainda não saiba? Em uma entrevista exclusiva para a Atrevida, descobrimos que o boy já recusou uma parceria musical com uma dupla sertaneja de muito sucesso: Marcos e Belutti. #OMG! Quer saber o motivo? Então, olha só:

Luan, você já recusou uma parceria?

"Infelizmente já tive de recusar, sim. Por falta de agenda, não pude participar do DVD do Marcos e Belutti com Domingo de Manhã. Tudo tem uma razão, porque esta música foi um grande sucesso nas vozes dos meninos".

Imagina só o Luan cantando Domingo de Manhã?